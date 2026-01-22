Da Napoli a Torino per truffare coppia di anziani | sottratti 70mila euro | in manette 37enne

Un uomo di 37 anni è stato arrestato a Napoli, giovedì 22 gennaio, con l’accusa di aver commesso una truffa ai danni di una coppia di anziani a Torino, nel ottobre 2025. La vicenda ha portato al sequestro di circa 70.000 euro. L’indagato è ritenuto responsabile di aver pianificato e eseguito il raggiro, evidenziando la diffusione di truffe che coinvolgono anche le fasce più vulnerabili della popolazione.

È stato arrestato a Napoli, nella mattinata di oggi, giovedì 22 gennaio, un 37enne accusato di una truffa aggravata ai danni di una coppia di anziani di Torino, messa a segno nell’ottobre del 2025. L’uomo, fermato dai poliziotti del Commissariato San Ferdinando della Polizia di Stato, avrebbe percorso oltre 800 chilometri per realizzare il raggiro, riuscendo a sottrarre alle vittime circa 70mila euro tra contanti, gioielli e buoni postali. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la truffa è stata realizzata utilizzando la ormai nota tecnica del “finto carabiniere”. I malviventi hanno inizialmente contattato telefonicamente la coppia, spacciandosi per appartenenti all’Arma e inducendo l’uomo a recarsi in caserma con il pretesto di un presunto coinvolgimento della sua auto in una rapina. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

