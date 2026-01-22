Da Giulio II a Leone XIV | i 520 anni della Guardia svizzera

Il 22 gennaio 1506, Papa Giulio II istituì la Guardia svizzera pontificia, che oggi rappresenta il più antico corpo militare ancora in attività. Da allora, questa unità ha accompagnato oltre cinque secoli di storia della Chiesa e del Vaticano, mantenendo un ruolo di protezione e servizio. Il suo percorso testimonia una lunga tradizione di fedeltà e dedizione, che si protrae attraverso le epoche fino ai giorni nostri.

Il 22 gennaio 1506 veniva istituita da Papa Giulio II la Guardia svizzera pontificia, oggi il più antico corpo militare in servizio. Decimata nel «Sacco di Roma» del 1527, sopravvisse a Carlo V e alle soppressioni di Napoleone e della Repubblica Romana. Oggi conta 135 effettivi a protezione di Leone XIV. Il 22 gennaio 1506, centocinquanta mercenari svizzeri fecero ingresso a Roma e si misero al servizio di Giuliano della Rovere, Papa Giulio II. Negli stessi mesi la Penisola era flagellata dalle Guerre d’Italia, scatenate dalle grandi potenze dinastiche per il predominio in Europa e in Vaticano iniziava la costruzione della basilica di San Pietro. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Da Giulio II a Leone XIV: i 520 anni della Guardia svizzera Udienza Generale 7 gennaio 2026: Papa Leone XIV invita a riscoprire il Concilio Vaticano IINella prima Udienza Generale del 2026, papa Leone XIV invita a riflettere sul Concilio Vaticano II, evidenziando l'importanza di conoscere e approfondire gli insegnamenti di questo evento fondamentale per la Chiesa. Leggi anche: Papa Leone XIV riceve Laura Pausini: “Sono un suo fan da molti anni” La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Al teatro Sanzio Giulia Bellucci in La Fornarina. La sposa segreta di Raffaello; Come si rapporta oggi la Chiesa all'arte? Intervista al cardinale José Tolentino de Mendonça; Si accendono i velox a Torino Nord: multe da febbraio. Da lunedì le telecamere in corso Sommeiller; Savona, la task force delle multe: in servizio 19 ausiliari della sosta. Conclave: da Giulio II eletto in 10 ore a Gregorio X dopo 31 mesi di stalloIl conclave più breve della storia della Chiesa cattolica si tenne nella notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre 1503, quando, dopo la morte di Papa Pio III, i cardinali elessero Giuliano della Rovere ... rainews.it Non solo Prevost: i Papi a cavallo, una tradizione da Leone Magno a Giulio IIUn Papa a cavallo? La foto dell’allora vescovo di Chiclayo, Robert Prevost, apparsa su tutti i giornali del mondo effettivamente colpisce l’immaginazione. Volto sorridente, bisacce piene (i regali per ... repubblica.it Iscriviti al corso base del 25 Gennaio METRO A - GIULIO AGRICOLA E la prima lezione è gratuita! Nella bellissima cornice del Parco degli Acquedotti Dalle 9.15 alle 12.30 corso € 20,00 + tessera annuale € 15,00 Sono inclusi: Associazione A - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.