Da Azzi a Zaro passando per Pohjanpalo | i sei stacanovisti della Serie B

Da Azzi a Zaro, passando per Pohjanpalo, i sei stacanovisti della Serie B sono protagonisti di un rendimento costante e affidabile. Bomber di rilievo, specialisti nelle promozioni e esterni infaticabili, questi giocatori hanno partecipato a tutte le partite della stagione, rappresentando punti di riferimento per le rispettive squadre. La loro continuità evidenzia un elemento chiave nel panorama della Serie B, contribuendo alla stabilità delle compagini e al ritmo del campionato.

Sempre in campo, da agosto a gennaio. In Serie B ci sono sei giocatori (portieri esclusi) che in questa stagione non hanno mai saltato una partita. Titolarissimi con 20 presenze su 20, leader delle squadre in cui giocano. Dall’esperto di promozioni al re degli assist, fino al bomber di categoria. Ecco gli stacanovisti del campionato. Sulla fascia sinistra è una garanzia, mister Bianco si fida di lui. L’esterno brasiliano è l’unico giocatore del Monza a non aver mai saltato una partita in questo campionato. Sempre in campo dal 1’, Azzi è rimasto in panchina soltanto 73 minuti in stagione. Per i biancorossi è un talismano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Da Azzi a Zaro passando per... Pohjanpalo: i sei stacanovisti della Serie B Da Pohjanpalo-Pierozzi a Coda-De Paoli, le coppie gol della Serie B non sono tutte scontateIn Serie B, le coppie offensive più prolifiche spesso sorprendono, con protagonisti inattesi. Leggi anche: DAZN, Azzi scuote il Social Football Summit: «La Serie A gratis non può esistere» Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Da Azzi a Zaro passando per... Pohjanpalo: i sei stacanovisti della Serie B.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.