Da Amidei a Zlatan | i grandi centravanti della Serie A

Da lanazione.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il libro “Da Amidei a Zlatan” ripercorre la storia dei grandi centravanti della Serie A, offrendo un’analisi approfondita e originale di un ruolo fondamentale nel calcio italiano. Presentato a Arezzo presso il Palazzo del Podestà, l’opera vede la partecipazione di Francesco “Ciccio” Graziani, contribuendo a un racconto ricco di aneddoti e riflessioni sulla evoluzione di questa figura iconica.

Arezzo, 22 gennaio 2026 – “ Da Amidei a Zlatan: i grandi centravanti della Serie A” In Palazzo del Podestà la presentazione del libro con ospite Francesco “Ciccio” Graziani Una nuova storia di calcio raccontata da un’angolatura originale. Domani, venerdì 23 gennaio, alle ore 21.00, il Palazzo del Podestà aprirà le sue porte per ospitare la presentazione del libro “Da Amidei a Zlatan – I grandi centravanti della Serie A”, a cura di Alessio Dimartino. Il volume ripercorre l’evoluzione del ruolo del centravanti nella storia del calcio italiano, attraversando epoche, stili di gioco e protagonisti che hanno lasciato un segno indelebile nella Serie A. 🔗 Leggi su Lanazione.it

da amidei a zlatan i grandi centravanti della serie a

© Lanazione.it - “Da Amidei a Zlatan: i grandi centravanti della Serie A”

Leggi anche: Grandi serie da non perdere su rai play da rivedere

5 gol di Fullkrug da centravanti della tradizioneFullkrug, il centravanti dalla tradizione classica, ha siglato cinque gol che richiamano i grandi bomber del passato.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.