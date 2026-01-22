Da Amidei a Zlatan | i grandi centravanti della Serie A
Il libro “Da Amidei a Zlatan” ripercorre la storia dei grandi centravanti della Serie A, offrendo un’analisi approfondita e originale di un ruolo fondamentale nel calcio italiano. Presentato a Arezzo presso il Palazzo del Podestà, l’opera vede la partecipazione di Francesco “Ciccio” Graziani, contribuendo a un racconto ricco di aneddoti e riflessioni sulla evoluzione di questa figura iconica.
Arezzo, 22 gennaio 2026 – “ Da Amidei a Zlatan: i grandi centravanti della Serie A” In Palazzo del Podestà la presentazione del libro con ospite Francesco “Ciccio” Graziani Una nuova storia di calcio raccontata da un’angolatura originale. Domani, venerdì 23 gennaio, alle ore 21.00, il Palazzo del Podestà aprirà le sue porte per ospitare la presentazione del libro “Da Amidei a Zlatan – I grandi centravanti della Serie A”, a cura di Alessio Dimartino. Il volume ripercorre l’evoluzione del ruolo del centravanti nella storia del calcio italiano, attraversando epoche, stili di gioco e protagonisti che hanno lasciato un segno indelebile nella Serie A. 🔗 Leggi su Lanazione.it
5 gol di Fullkrug da centravanti della tradizioneFullkrug, il centravanti dalla tradizione classica, ha siglato cinque gol che richiamano i grandi bomber del passato.
Il Giardino D’Autore e Napoli Cultura Viva presentano: Careca, Un angelo col numero 9 Racconto di Anna Cali tratto dall’antologia “Da Amadei a Zlatan” I grandi centravanti della Serie A Sabato 24 gennaio 2026 - ore 10,30 Centro Sociale ANEI Via Comunal facebook
