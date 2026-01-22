Curiosità dagli scatti alla politica | l' acchiappavip Francesco Caterina annuncia la sua candidatura
Francesco Caterina, noto per la sua esperienza nel settore fotografico, annuncia la sua candidatura politica a Salerno. Dopo aver conseguito successo nel mondo degli scatti, ora si impegna per offrire il suo contributo alla comunità locale. Questa scelta segna un nuovo passo nel suo percorso, volto a rappresentare e supportare le esigenze dei cittadini di Salerno, con un’attenzione particolare alla partecipazione civica e al benessere della città.
Scende in campo per mettersi a disposizione dei suoi concittadini e di Salerno tutta, l'acchiappavip Francesco Caterina che, dopo aver collezionato migliaia di scatti, ha deciso di dedicarsi al mondo della politica. Sostenitore della coalizione di Sinistra, l'acchiappavip dunque annuncia la sua.🔗 Leggi su Salernotoday.it
L'acchiappavip Francesco Caterina colpisce ancora: scatto con Claudio BaglioniL’AcchiappaVip Francesco Caterina continua a sorprendere: questa volta, il noto intercettatore di celebrità ha immortalato un momento con il celebre cantautore Claudio Baglioni, rafforzando la sua figura come punto di riferimento nel mondo delle star.
Curiosità, l'Acchiappavip "stana" Mahmood prima del concerto di CapodannoL'Acchiappavip Francesco Caterina, noto per le sue interviste esclusive, ha catturato un momento speciale con Mahmood prima del concerto di Capodanno in piazza della Libertà.
Argomenti discussi: Quelle 'Mille fotografie' che raccontano Padova, la mostra nella Galleria Cavour; Colli Veneti in un click: il concorso fotografico che promuove le nostre colline; Tutto su Franceska Nuredini, promessa della danza contemporanea e star del corpo di ballo di Elodie; Sanremo: Casinò Cultura e Festival, omaggio ad Alfredo Moreschi.
Curiosità, dagli scatti alla politica: l'acchiappavip Francesco Caterina annuncia la sua candidaturaNoto per la sua collezione di foto con i vip, Caterina ha deciso di scendere in campo per le prossime elezioni ... salernotoday.it
Golden Globe 2026 backstage, curiosità, glamour, scatti più belli e momenti da ricordare dell'83ª edizione dei Golden Globes I Golden Globe rappresentano tradizionalmente il primo grande appuntamento della stagione dei premi e storicamente hanno spe - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.