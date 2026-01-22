Cuba come il Venezuela? Via alle manovre Usa per sostituire il regime

Le recenti mosse degli Stati Uniti nei confronti di Cuba richiamano le dinamiche viste in Venezuela. Dopo la destituzione di Nicolás Maduro, Washington punta ora a coinvolgere figure del governo cubano, guidato da Miguel Díaz-Canel, con l’obiettivo di facilitare un cambiamento di regime entro breve tempo. Questi sviluppi evidenziano un’accelerazione nelle strategie statunitensi per influenzare la situazione politica nei paesi caraibici.

Incoraggiata dalla destituzione del presidente venezuelano Nicolás Maduro da parte degli Stati Uniti, l'amministrazione Trump sta cercando membri del governo cubano guidato dal presidente Miguel Díaz-Canel che possano aiutare a stringere un accordo per rovesciare il regime comunista entro la fine dell'anno. Lo riferisce il Wall Street Journal, citando alcune fonti. L'amministrazione Trump ha valutato che l'economia cubana è vicina al collasso e che il governo non è mai stato così fragile dopo aver perso un benefattore fondamentale come Maduro, hanno affermato queste persone. I funzionari non hanno un piano concreto per porre fine al governo comunista che detiene il potere sull'isola caraibica da quasi settant'anni, ma vedono la cattura di Maduro e le successive concessioni dei suoi alleati rimasti come un modello e un avvertimento per Cuba, hanno affermato alti funzionari statunitensi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

