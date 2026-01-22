Cronista diventa tronista è bagarre alla Camera Trancassini FdI | Stigmatizzare intervento della pregiudicata Appendino
In Aula alla Camera, si è assistito a un acceso scambio tra Trancassini di Fratelli d’Italia e il pubblico. Il deputato ha chiesto di condannare l’intervento di Appendino, definendola pregiudicata. La discussione ha evidenziato tensioni politiche e il linguaggio utilizzato ha suscitato attenzione tra gli osservatori, riflettendo le dinamiche interne del dibattito parlamentare italiano.
Un'occlusiva velare diventa una dentale alle orecchie del Questore della Camera Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d'Italia che, in difesa della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha chiesto di “stigmatizzare l'intervento della pregiudicata Appendino". L'ex sindaca di Torino aveva da.🔗 Leggi su Torinotoday.it
Appendino dà della “cronista” a Meloni, ma FdI capisce “tronista” e scoppia la bagarre alla Camera – VideoIn un clima di tensione, l’aula della Camera è stata teatro di un acceso scontro tra maggioranza e opposizione.
“Pregiudicata!”. Scoppia la rissa alla Camera, shock contro Giorgia MeloniNella seduta di ieri alla Camera dei Deputati si sono registrati momenti di tensione, con proteste e scontri tra maggioranza e opposizioni.
L'ULTIMO NUMERO - Dicembre 2025 Dio è con noiTrancassini (FdI) accusa Appendino di aver offeso Meloni chiamandola 'tronista', ma aveva detto 'cronista'. Scoppia la bagarre in aula. ilfattoquotidiano.it
Bruno Vespa imita sè stesso per i 30 anni di Porta a Porta: il siparietto da Fiorello a Radio 2 | VIDEO • Bruno Vespa imita sè stesso da Fiorello. Il conduttore e cronista interviene in diretta radio a La Pennicanza, il siparietto diventa protagonista s… x.com
Xylella, verso un commissario nazionale: la battaglia diventa una priorità di Stato - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.