Crisi Amt l' allarme di Usb | No alla privatizzazione

La crisi di Amt, con debiti superiori ai 200 milioni di euro, preoccupa i lavoratori e solleva il rischio di privatizzazione. Secondo il vicesindaco Terrile, la situazione potrebbe arrivare a quasi 300 milioni di euro. Usb esprime forte preoccupazione, chiedendo garanzie sul futuro della società e opponendosi a qualsiasi iniziativa di privatizzazione. La questione rimane centrale per il settore dei trasporti locali e per il servizio pubblico.

Amt: Usb, "Nessun risanamento sulla pelle dei lavoratori"Venerdì 12 dicembre, il tribunale di Genova deciderà sul piano di risanamento proposto dall’esperto della composizione negoziata per Amt.

Leggi anche: Crisi Amt, l’ex presidente Gavuglio sospesa dal ruolo di direttrice generale

La crisi Amt tra allarmi ignorati e strategie contestateLo scorso giugno una lettera del collegio sindacale aveva segnalato il baratro. Salis disse: «Hanno nascosto la crisi». E Piciocchi: «Catastrofismo pericoloso» ... ilsecoloxix.it

Crisi Amt e bus che saltano le corse. Fit Cisl: Ogni giorno una media di cento mezzi fermiIl segretario ligure Vella ha spiegato che la colpa non è dei lavoratori e ha chiesto comprensione agli utenti, rivolgendo un appello all'azienda ... genovatoday.it

