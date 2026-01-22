Crescentino Assirevi | Con strumenti tecnologici analisi più mirate

A Crescentino, Assirevi sottolinea come l'adozione di strumenti tecnologici stia migliorando l’efficienza delle analisi di revisione. L’evoluzione digitale permette un approfondimento più preciso e mirato, contribuendo a un aumento della qualità del lavoro e a processi più efficaci. Questa trasformazione rappresenta un passo importante per il settore, favorendo un approccio più accurato e affidabile nelle attività di revisione.

Milano, 21 gen. (Adnkronos) - "L'attività di revisione sta vivendo un momento di grandi trasformazioni legate all'evoluzione tecnologica e digitale, che consentiranno certamente maggiore qualità. L'utilizzo degli strumenti tecnologici consentirà infatti di effettuare analisi più mirate e focalizzate". Così Gianmario Crescentino, presidente Assirevi, l'Associazione italiana delle società di revisione legale, in occasione dell'incontro ‘Innovazione tecnologica, transizione digitale e intelligenza artificiale. Prospettive, processi aziendali e attività di revisione', organizzato a Milano. In questo contesto in evoluzione, per Crescentino “è necessario ricordare la centralità dell'elemento umano: quanto più cresce la rilevanza del dato tecnologico, altrettanto - e forse in maggior misura - cresce l'importanza dell'elemento di giudizio professionale umano, il fulcro intorno al quale ruota tutta l'attività di revisione”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Argomenti discussi: Professioni: Assirevi, tecnologie avanzate e Ia trasformano professione del revisore.

