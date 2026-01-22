Cresce la rete tranviaria riparte il cantiere di piazza Beccaria Ok al progetto Peretola-Sesto

La rete tranviaria di Firenze si amplia con il ripristino del cantiere di piazza Beccaria e l’approvazione del progetto Peretola-Sesto. Nonostante alcune criticità impreviste, le nuove fasi di sviluppo testimoniano un impegno costante per migliorare la mobilità urbana. Due aggiornamenti fondamentali riguardano i cantieri attivi e quelli futuri, segnando un passo avanti nel potenziamento del trasporto pubblico in città.

Cresce la rete tranviaria fiorentina, nonostante le criticità impreviste e le varianti strutturali. Due le importanti novità che riguardano i cantieri in corso e quelli futuri. È, infatti, di ieri la decisione della Commissione regionale per il patrimonio culturale in merito alla ripartenza del.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Tramvia, ok al progetto definitivo per la tratta fra Peretola e Sesto Fiorentino: obiettivo apertura nel 2029È stato approvato il progetto definitivo della tratta tramviaria tra Peretola e Sesto Fiorentino, con l’obiettivo di inaugurare nel 2029.

Tramvia Firenze, Giani: “Aspetto il sì al progetto definitivo Peretola-Sesto Fiorentino. E i 960 metri da Careggi al Meyer”La rete tramviaria di Firenze si sta ampliando, con l’obiettivo di migliorare la mobilità regionale.

Argomenti discussi: Tramvia, via libera a Peretola–Sesto e avanzano i cantieri verso Bagno a Ripoli.

