Crediti formativi a chi partecipa | così l’Ordine degli avvocati di Varese spinge l’evento per il Sì al referendum
L’Ordine degli Avvocati di Varese offre crediti formativi ai partecipanti dell’evento per il Sì al referendum, organizzato dalla Camera penale locale. La partecipazione alla tavola rotonda sulla riforma Nordio, prevista per venerdì 30 gennaio nella sala del Consiglio comunale, consente agli avvocati di ottenere tre crediti di aggiornamento professionale, inseriti nel programma annuale di formazione. Un’opportunità per approfondire temi rilevanti per la professione e mantenere l’aggiornamento richiesto
Crediti formativi agli avvocati che partecipano all’ evento per il Sì. Nella campagna referendaria ognuno usa le armi a propria disposizione, e a Varese l’ Ordine degli avvocati ne ha messa in campo una potentissima: riconoscere tre preziosi crediti di aggiornamento professionale – su 15 totali da conquistare nell’anno – per attirare i colleghi a una tavola rotonda sulla riforma Nordio organizzata dalla locale Camera penale (il “sindacato” degli avvocati penalisti), in programma venerdì 30 gennaio nella sala del Consiglio comunale. Più che a un corso di formazione, però, l’iniziativa somiglia a un comizio politico, come evidente dalla locandina aperta dal logo del comitato delle Camere penali per il Sì, con lo slogan “ Vota Sì. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
