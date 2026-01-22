Crans-Montana solo 530 euro | l' ultima farsa dei Moretti

Un nuovo capitolo si apre nella vicenda dei coniugi Moretti, proprietari del locale Constellation a Crans-Montana, teatro di una tragedia che ha coinvolto 40 persone nella notte di Capodanno. Mentre emergono dettagli e interrogativi, si torna a parlare di questa vicenda che ha sconvolto la comunità, con uno sguardo attento alle ultime notizie e alle dinamiche che la circondano.

C'è un nuovo giallo sui coniugi Moretti, titolari del Constellation, il locale di Crans-Montana dove sono morte 40 persone la notte di Capodanno. Ed è strettamente legato ai soldi. Sì, perché la liquidità complessiva della coppia - stando alle carte dell'inchiesta - sarebbe di 493 franchi svizzeri (poco più di 530 euro). Un dettaglio che emerge dal documento sulla situazione patrimoniale inserito agli atti dai pubblici ministeri svizzeri. Risulta in particolare che sui beni immobili della coppia ci siano importanti ipoteche: sulla villa a Lens ce ne sono due, una da 741.600 franchi svizzeri e l'altra da 598. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Crans-Montana, solo 493 franchi in banca: il giallo dei Moretti e del jet privatoSecondo il quotidiano tedesco Bild, i coniugi Jacques e Jessica Moretti sarebbero stati coinvolti in un caso che riguarda un jet privato e un trasferimento internazionale.

Alba Parietti arrabbiatissima per quanto sta accadendo a Crans Montana: "400 mila euro per la libertà dei coniugi Moretti"Alba Parietti esprime la sua rabbia riguardo alla vicenda dei coniugi Moretti a Crans Montana, evidenziando un pagamento di 400 mila euro per la loro libertà.

