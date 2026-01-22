Crans-Montana Jessica Moretti accusa i camerieri sulle candele scintillanti | negozio sospende le ordinazioni

Nel contesto di Capodanno a Crans-Montana, Jessica Moretti, titolare de Le Constellation, ha accusato alcuni camerieri di comportamenti inappropriati, portando alla sospensione delle ordinazioni nel locale. Un lungo interrogatorio ha rivelato dettagli sull’accaduto, sollevando questioni sulla gestione dell’evento e sulla condotta del personale coinvolto. La vicenda evidenzia l’importanza di mantenere elevati standard di professionalità in occasioni di grande affluenza.

Per Jessica Moretti, l’idea delle bottiglie scintillanti portate dalle cameriere in spalla al colleghi, uno dei nodi principali dell’inchiesta sulla strage di Crans-Montana, sarebbe “dei ragazzi”. È quanto emerge dal lungo interrogatorio del 21 gennaio in cui è stata ascoltata la proprietaria del bar Constellation. L’imprenditrice avrebbe anche spiegato di aver detto ai suoi dipendenti di tenere sempre le bottiglie oblique. Una raccomandazione fatta dalla Moretti per prudenza, in quanto, a suo dire, non al corrente che il soffitto del suo locale non fosse a norma. Cosa ha detto Jessica Moretti sulle bottiglie scintillanti Le parole dell'avvocato delle vittime Le candele pirotecniche ritirate Cosa ha detto Jessica Moretti sulle bottiglie scintillanti Come rivela il Corriere della Sera, l’immagine di una cameriera sulle spalle di un collega, che serviva ai tavoli bottiglie di champagne accompagnate da candelotti scintillanti, sarebbe stata al centro delle domande degli inquirenti a Jessica Moretti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Crans-Montana, i vigili del fuoco sulle regole in Italia: "Non si accendono candele scintillanti in posti chiusi"Dopo la tragedia di Capodanno in Svizzera, i vigili del fuoco italiani sottolineano l'importanza di rispettare le norme di sicurezza.

