Crans-Montana i Moretti scaricano la responsabilità sui morti Furia dei parenti

A Crans-Montana, la vicenda dei Moretti ha suscitato forti reazioni tra i familiari delle vittime, mentre le indagini giudiziarie proseguono. La notte di Capodanno al Constellation ha acceso un dibattito acceso tra politica, giustizia e emozioni. La situazione resta complessa e in evoluzione, con le parti coinvolte che cercano di fare chiarezza su quanto accaduto.

La notte di Capodanno al Constellation di Crans continua a produrre scosse giudiziarie, emotive e politiche. Dopo ore di interrogatori in procura a Sion, la linea difensiva della titolare, Jessica Maric Moretti, appare chiara: la responsabilità, sostiene, è di tutti tranne che sua. Una ricostruzione che però si scontra con il dolore delle famiglie delle vittime, con le testimonianze e con una vicenda che ha assunto i contorni di una catastrofe annunciata. Leggi anche: Crans-Montana, convalidato l’arresto di Jacques Moretti Dieci ore in procura e una difesa senza ammissioni. Alle 8.30 del mattino Jessica Maric entra in procura. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Crans-Montana, gli avvocati dei Moretti: “Non hanno responsabilità penali”Gli avvocati dei Moretti a Crans-Montana hanno dichiarato che i loro clienti non sono responsabili penalmente.

Crans-Montana, la versione dei Moretti: «Le scintille? Responsabilità della cameriera». Ma emergono nuove accuseI coniugi Moretti hanno dichiarato che le scintille responsabili dell’incendio al bar Le Constellation di Crans-Montana sarebbero da attribuire alla cameriera Cyane Panine.

