Elsa Rubino, 15 anni di Biella, si è risvegliata dopo l’incidente di Crans-Montana, riconoscendo i genitori. La ragazza, rimasta gravemente ustionata, sta ricevendo le cure necessarie. Il padre ha espresso grande emozione per il momento di riconoscimento, segnando un passo importante nel percorso di recupero.

Elsa Rubino, la 15enne di Biella sfuggita dal rogo della discoteca di Crans-Montana con il 60 per cento del corpo ustionato, ha aperto gli occhi e ha riconosciuto i genitori. La giovane, ricoverata a Zurigo, è in attesa di essere sottoposta a una nuova operazione all’intestino. “Elsa ha aperto gli occhi e ci ha riconosciuto”, ha dichiarato il papà Lorenzo al Corriere della Sera. “Lo ha fatto nel momento in cui la sedazione era più bassa. Per noi, la mamma e me, è stata una grande emozione. Inimmaginabile”, ha aggiunto. Questo articolo Crans-Montana, Elsa Rubino si risveglia e riconosce i genitori. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Crans-Montana, Elsa Rubino si risveglia e riconosce i genitori. Il padre: “Grande emozione”

Crans, la 15enne Elsa Rubino si sveglia e riconosce i genitori. Il papà: "Gioia immensa" | Il fratello di Sofia: "Mesi? Anni per guarire»Elsa Rubino, 15enne di Biella, si è risvegliata dopo 22 giorni di coma farmacologico presso un ospedale di Zurigo.

Crans-Montana, Elsa Rubino si è svegliata. Il papà: «Ci ha riconosciuto». La 15enne resta in condizioni criticheElsa Rubino, la studentessa di Biella rimasta ferita a Crans-Montana durante il Capodanno, ha riaperto gli occhi dopo 22 giorni di ricovero a Zurigo.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Crans-Montana, secondo intervento a Zurigo per Elsa Rubino; Feriti a Crans-Montana, Leonardo Bove in elicottero con la mamma a Milano. Elsa Rubino resta a Zurigo: Ogni minuto per lei è una conquista; Elsa Rubino, come sta l'unica italiana del rogo di Crans-Montana ancora ricoverata in Svizzera. Non è trasportabile; Crans-Montana: delicate le condizioni di Elsa, rimane a Zurigo.

Elsa si è svegliata dal coma e ci ha riconosciuto. La commozione del papà tre settimane dopo l’incendio di Crans-MontanaElsa Rubino, 15 anni, è tra i feriti nella strage del Constellation. Ha subito due complicate operazioni, la terza rimandata a quando le condizioni lo consentiranno. Ma oggi è stata una giornata posit ... quotidiano.net

Il rogo di Crans-Montana, Elsa Rubino si è svegliata dal coma: 'Ci ha riconosciuto''È una giornata positiva' dice il padre della studentessa di Biella di 15 anni rimasta ferita al Constellation e ricoverata a Zurigo. La prognosi resta riservata (ANSA) ... ansa.it

“Ho ancora l’odore del fumo addosso. Quella notte a Crans-Montana non l’ho vissuta: l’ho subita. E quando dico “incendio”, non pensate solo a una fiamma da spegnere. Pensate a un inferno improvviso, a urla che ti restano nelle orecchie, a persone che corr - facebook.com facebook

La strage di Crans-Montana. Dopo il lungo interrogatorio, i coniugi Moretti potrebbero essere presto riconvocati in procura. Intanto migliorano le condizioni di alcuni dei feriti ricoverati al Niguarda di Milano x.com