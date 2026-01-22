Crans Montana Eleonora mostra i segni delle ustioni alternati ai momenti felici con il fidanzato

Eleonora, a Crans Montana, condivide il suo percorso di resilienza, mostrando le cicatrici delle ustioni e i ricordi di momenti felici con il suo fidanzato. Ringrazia chi le è stato vicino, in particolare la famiglia e il suo compagno, che le hanno offerto supporto e conforto nelle difficoltà. La sua testimonianza sottolinea l’importanza di un sostegno sincero durante le sfide della vita.

Con un reels su Instagram Elena Palmieri, la 29enne riminese rimasta ferita nel rogo di Crans Montana in Svizzera, mostra le cicatrici "Voglio dire grazie a chi non ha mai lasciato la mia mano: alla mia famiglia, il mio porto sicuro, e al mio fidanzato che è rimasto insieme a me anche in quella stanza di ospedale. Un ringraziamento immenso va ai medici e a tutto il personale sanitario degli ospedali che mi stanno curando con estrema professionalità e umanità. Se oggi sono qui a raccontarlo, è anche merito vostro". Questo aveva scritto quando era ricoverata al Niguarda, ora con un reels su Instagram Eleonora Palmieri, la 29enne riminese rimasta ferita nel rogo di Crans Montana in Svizzera, mostra i segni delle ustioni, alternati a momenti felici vissuti con il fidanzato. Per favorire la vicinanza alla sua famiglia è stata trasferita all'ospedale di Cesena la 29enne Eleonora Palmieri, veterinaria originaria del Riminese.

