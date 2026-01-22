Crans-Montana lancia una campagna solidale per la donazione di capelli, con Tita Motolese, imprenditrice pugliese e testimonial scelta, in occasione del suo cinquantesimo compleanno. Motolese, alla guida di Suerte Srl, ha deciso di celebrare questa tappa importante sostenendo una causa sociale. L’iniziativa mira a sensibilizzare sull’importanza della solidarietà attraverso un gesto concreto, coinvolgendo la comunità in un gesto di altruismo e supporto.

Di seguito il comunicato: Non poteva festeggiare in modo più significativo il suo mezzo secolo di vita l’imprenditrice pugliese Tita Motolese, alla guida della nota azienda familiare Suerte Srl. Motolese è stata infatti scelta da Carmelo Spina, celebre Hair & Face Stylist svizzero, come testimonial di un’importante iniziativa solidale promossa dai saloni ticinesi per la donazione di capelli destinati alle vittime della tragedia di Crans-Montana. Spina, già impegnato e premiato per il progetto “Donne d’Amore”, attraverso il quale ha creato e donato parrucche a donne meno fortunate, ha individuato in Tita Motolese una figura autentica, capace di incarnare valori di serietà, generosità e rispetto per il prossimo. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

Crans-Montana: campagna solidale per la donazione di capelli, imprenditrice pugliese scelta come testimonial Tita Motolese

Crans-Montana, a Foggia parte una raccolta solidale di capelli per i giovani feritiA Foggia prende il via una raccolta solidale di capelli organizzata dal Cuore Foggia e dai clown dottori, destinata a creare parrucche per i giovani di Crans-Montana colpiti dall’incendio nel locale 'Le Constellation'.

Taglio gratis a chi donerà i capelli per i feriti di Crans-MontanaPavia, 21 gennaio 2026 – Chi dona i propri capelli per i feriti dell’incendio di Crans-Montana può usufruire di un taglio gratuito.

