Crans Montana Bertolaso | Nei prossimi giorni sarà possibile dimettere alcuni dei ragazzi

A Crans Montana, in Svizzera, alcune persone ferite nell'incendio di Capodanno stanno per essere dimesse dall'ospedale Niguarda. Bertolaso ha annunciato che, nei prossimi giorni, sarà possibile per alcuni dei pazienti lasciare la struttura. La situazione clinica dei ricoverati si sta progressivamente stabilizzando, offrendo loro una fase di recupero più adeguata alle proprie condizioni.

Per alcuni dei feriti nell'incendio di Capodanno a Crans Montana, in Svizzera, le dimissioni dall'ospedale Niguarda non sono più un miraggio. Al contrario, già "nella giornata di ieri (mercoledì 21 gennaio, ndr) è stata trasferita una prima ragazza (Eleonora Palmieri, ndr) dal Niguarda.

