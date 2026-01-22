A Crans-Montana, si attendono le dimissioni di alcuni giovani feriti durante i festeggiamenti di Capodanno. Intanto, Fipe chiede al governo di sospendere l’uso delle candeline pirotecniche per prevenire incidenti simili in futuro. Le condizioni di alcuni ragazzi rimangono gravi, ma si registrano segnali di miglioramento dall’ospedale Niguarda di Milano.

Arrivano i primi segnali incoraggianti dall’ospedale Niguarda di Milano per alcuni dei giovani rimasti gravemente feriti nella strage di Capodanno a Crans-Montana. Dopo settimane di cure intensive e sofferenza, per alcuni ragazzi potrebbe essere quasi il momento di lasciare l’ospedale. Sono dieci i pazienti ancora ricoverati al Niguarda, per lo più adolescenti tra i 15 e i 16 anni, colpiti da gravi ustioni nell’incendio scoppiato nel locale Le Constellation. Secondo quanto spiegato dall’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, alcune dimissioni potrebbero avvenire già nei prossimi giorni, se il quadro clinico continuerà a migliorare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Crans-Montana, attesa per le dimissioni di alcuni giovani feriti. Fipe chiede al governo lo stop alle candeline pirotecniche

Crans-Montana, Bertolaso: “A breve possibili dimissioni per alcuni feriti”Crans-Montana si prepara a gestire le conseguenze dell’incidente, con alcune persone ferite che potrebbero presto essere dimesse.

Crans-Montana, feriti vicini alle dimissioniCrans-Montana, aggiornamenti sulle condizioni dei feriti: sono prossimi alle dimissioni.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Crans-Montana, Mantovano: Italia si costituirà parte civile nel procedimento in Svizzera; Jessica Moretti in procura: Non sono scappata dal Constellation - Aggiornamento del 21 Gennaio delle ore 21:43; Crans-Montana: 'C'è il pericolo di fuga', convalidato l'arresto di Jacques Moretti; Crans Montana, i pc dei Moretti sequestrati solo il 14 gennaio. Gli avvocati di parti civili e i dubbi….

Incendio di Crans-Montana, Moretti davanti ai giudici: attesa per la decisione sulla libertà su cauzioneJacques Moretti, proprietario insieme alla moglie Jessica del bar Constellation di Crans-Montana, è di nuovo di fronte ai magistrati a Sion, per la terza volta, la seconda da detenuto. tg.la7.it

Strage di Crans-Montana: 400mila franchi di cauzione per i coniugi Moretti/ Risultano nullatenentiStrage di Crans-Montana, le ultime novità a Lo Stato delle Cose: i coniugi Moretti potrebbero dover pagare 400mila franchi di cauzione ... ilsussidiario.net

“Ho ancora l’odore del fumo addosso. Quella notte a Crans-Montana non l’ho vissuta: l’ho subita. E quando dico “incendio”, non pensate solo a una fiamma da spegnere. Pensate a un inferno improvviso, a urla che ti restano nelle orecchie, a persone che corr - facebook.com facebook

La strage di Crans-Montana. Dopo il lungo interrogatorio, i coniugi Moretti potrebbero essere presto riconvocati in procura. Intanto migliorano le condizioni di alcuni dei feriti ricoverati al Niguarda di Milano x.com