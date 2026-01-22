A Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo, è entrata in vigore un’ordinanza che vieta l’uso di giochi pirotecnici, fiamme libere e dispositivi decorativi all’interno dei locali pubblici. La misura, adottata per garantire maggiore sicurezza, è efficace da subito. La normativa riguarda tutte le attività commerciali e di intrattenimento presenti nel territorio comunale, con l’obiettivo di prevenire eventuali incidenti e rischi legati all’utilizzo di queste sostanze.

Arezzo, 22 gennaio 2026- È entrata in vigore con effetto immediato a Castiglion Fiorentino ( Arezzo) la nuova ordinanza che vieta l'utilizzo di fiamme libere, articoli pirotecnici e fiamme ornamentali o decorative all'interno dei locali pubblici. A renderlo noto è il sindaco Mario Agnelli, spiegando che il provvedimento nasce anche da una riflessione successiva a quanto avvenuto a Crans-Montana. Un atto che, pur non risolvendo tutte le criticità legate alla sicurezza, mira a prevenire e scongiurare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, soprattutto in ambienti chiusi e affollati. «Si tratta di un atto formale ma anche dal valore simbolico - sottolinea il sindaco - che vuole prevenire piuttosto che piangere quando ormai è troppo tardi». 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Crans Montana, a Castigion Fiorentino vietati giochi pirotecnici in locali chiusi

