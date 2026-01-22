Una ragazza italiana di 15 anni, rimasta gravemente ferita nel rogo di Crans Montana durante la notte di Capodanno, si è svegliata dal coma e ha riconosciuto i genitori. La giovane, originaria di Biella, è attualmente ricoverata in ospedale a Zurigo. La notizia rappresenta un passo importante nel suo percorso di recupero, offrendo speranza alla famiglia in un momento complesso.

(Adnkronos) – La 15enne biellese rimasta ferita nella notte di Capodanno nel rogo di Crans Montana e tuttora ricoverata in ospedale a Zurigo oggi ha riconosciuto i genitori. A confermarlo il papà Lorenzo che all'Adnkronos racconta: "La situazione è ancora delicata ma oggi c'è stato un primo segnale, ci ha riconosciuto". —[email protected] (Web Info) ------------- Periodicodaily è un marchio di ArToWork sp z o o - Rynek GLowny 28 - 31-010 Krakow POLAND ----------------- NIP 6762667378 - REGON 528402511 - KRS 0001100769 .🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Strage di Crans Montana: si sveglia dal coma la 15enne Elsa Rubino. Il padre: “Ci ha riconosciuto”Elsa Rubino, la 15enne coinvolta nella tragedia di Crans-Montana, si è risvegliata dal coma presso l’ospedale di Zurigo.

Strage di Crans-Montana, la 15enne di Biella si è svegliata dal coma e ha riconosciuto i genitoriElsa Rubino, la ragazza di 15 anni di Biella ferita nella strage di Crans-Montana, si è risvegliata dal coma e ha riconosciuto i genitori.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Jessica Moretti in procura: Non sono scappata dal Constellation - Aggiornamento del 21 Gennaio delle ore 21:43; Crans-Montana, Mantovano: Italia si costituirà parte civile nel procedimento in Svizzera; Crans-Montana, sequestrati fuochi d'artificio prodotti in Italia. Lo Stato si costituirà parte civile; Il Papa commosso con i familiari delle vittime di Crans Montana: Signore, perché?.

Crans Montana, 15enne italiana si sveglia dal coma. Il padre: Ci ha riconosciuto(Adnkronos) – La 15enne biellese rimasta ferita nella notte di Capodanno nel rogo di Crans Montana e tuttora ricoverata in ospedale a Zurigo oggi ha riconosciuto i genitori. A confermarlo il papà ... msn.com

Crans, 15enne si sveglia dopo 22 giorniElsa Rubino, la studentessa di Biella rimasta ferita a Crans-Montana la notte di Capodanno e ricoverata a Zurigo da 22 giorni, si è svegliata e ha riconosciuto i genitori. Lo conferma il padre della ... rainews.it

Crans Montana, la studentessa Elsa Rubino si sveglia dal coma. I genitori: «Ci ha riconosciuti» - facebook.com facebook

La strage di Crans-Montana. Dopo il lungo interrogatorio, i coniugi Moretti potrebbero essere presto riconvocati in procura. Intanto migliorano le condizioni di alcuni dei feriti ricoverati al Niguarda di Milano x.com