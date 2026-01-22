Crans la 15enne Elsa Rubino si sveglia e riconosce i genitori Il papà | Gioia immensa | Il fratello di Sofia | Mesi? Anni per guarire

Elsa Rubino, 15enne di Biella, si è risvegliata dopo 22 giorni di coma farmacologico presso un ospedale di Zurigo. Ricoverata con ustioni su oltre il 60% del corpo, la ragazza ha riconosciuto i genitori e si trova in condizioni che richiederanno ulteriori interventi chirurgici. La famiglia e i medici monitorano attentamente la sua ripresa, mentre si attendono aggiornamenti sul percorso di guarigione.

Attende di essere sottoposta a una nuova operazione all’intestino - la terza questo gennaio - , secondo i genitori è ancora troppo debole per essere trasferita dall'ospedale di Zurigo, dove è arrivata all'alba della tragedia della discoteca di Crans-Montana, la prognosi è ancora riservata. Eppure è stata un grande momento di gioia quello in cui Elsa Rubino, la 15enne di Biella sfuggita dal rogo con il 60 per cento del corpo ustionato, ha aperto gli occhi e riconosciuto mamma Isabella e papà Lorenzo. La notizia è rimbalzata sui social di amici e compagni della ragazza. Poi la conferma del padre. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Crans-Montana, Elsa Rubino si è svegliata. Il papà: «Ci ha riconosciuto». La 15enne resta in condizioni criticheElsa Rubino, la studentessa di Biella rimasta ferita a Crans-Montana durante il Capodanno, ha riaperto gli occhi dopo 22 giorni di ricovero a Zurigo.

Crans-Montana: la 15enne Elsa Rubino è stata operata a ZurigoElsa Rubino, 15 anni di Biella, è stata sottoposta a un intervento chirurgico presso l’ospedale universitario di Zurigo, dopo essere rimasta coinvolta nel incendio di Crans-Montana.

