Crans 15enne si sveglia dopo 22 giorni

Elsa Rubino, la studentessa di Biella di 15 anni rimasta ferita a Crans-Montana durante la notte di Capodanno, si è svegliata dopo 22 giorni di coma a Zurigo. La giovane ha riconosciuto i genitori, segnando un passo importante nel suo percorso di recupero. L’incidente ha suscitato attenzione sulla sicurezza delle attività invernali e sulle condizioni di salute di Elsa.

Crans, la 15enne Elsa Rubino si sveglia e riconosce i genitori. Il papà: "Gioia immensa" | Il fratello di Sofia: "Mesi? Anni per guarire»Elsa Rubino, 15enne di Biella, si è risvegliata dopo 22 giorni di coma farmacologico presso un ospedale di Zurigo.

Crans-Montana, la 15enne biellese si è svegliata. Ma le condizioni restano graviLa ragazza sta lottando per la vita all'ospedale di Zurigo, con ustioni sul 60% del corpo. Il papà: Un'emozione grande. La battaglia continua ... rainews.it

Elsa Rubino si sveglia e riconosce i genitori. Gioia per la 15enne biellese ustionata a Crans-Montana. Il papà: «Emozione immensa. Ma la battaglia è appena iniziata»In coma farmacologico da 22 giorni, la ragazza ha ustioni su oltre il 60% del corpo e dovrà subire nuovi interventi nelle prossime settimane: «È consapevole della situazione». I compagni sui social: « ... torino.corriere.it

-- Crans Montana, trasferito al Policlinico di Milano il 15enne di Cantù: ha una grave insufficienza respiratoria https://www.quicomo.it/cronaca/crans-montana-15enne-cantu-trasferito-policlinico-milano.html © QuiComo - facebook.com facebook