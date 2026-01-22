Courmayeur muore a 21 anni sugli sci davanti alla fidanzata | volo fuori pista e schianto contro un albero

A Courmayeur, Riccardo Mirarchi, 21 anni, è deceduto dopo un incidente sugli sci. Durante una discesa sulla pista 26, ha perso il controllo e si è schiantato contro un albero. La tragedia si è consumata davanti alla fidanzata, interrompendo una giornata di svago sulla neve. La dinamica dell’incidente è al centro delle indagini, mentre la comunità locale si stringe attorno alla famiglia.

Riccardo Mirarchi ha perso il controllo sulla pista 26 durante l’ultima discesa della giornata. Una giornata di vacanza sulla neve si è trasformata in tragedia a Courmayeur, ai piedi del Monte Bianco. Riccardo Mirarchi, 21 anni, romano, è morto nel pomeriggio mentre sciava insieme alla fidanzata lungo la pista 26, quella che consente il rientro in paese, nella zona di Dolonne. Un percorso classificato come rosso, considerato relativamente facile, ma che si snoda al limite del bosco. L’incidente è avvenuto intorno alle 15:45 di mercoledì 21 gennaio, durante l’ ultima discesa della giornata. La dinamica: velocità sostenuta, un dosso e l’uscita di pista. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Sciatore di 21 anni finisce fuori pista, si scontra con un albero e muore a Courmayeur

Sciatore di 21 anni sbatte contro un albero e muore: tragedia a Courmayeur

Riccardo Mirarchi muore 21 anni a Courmayeur, sotto choc la fidanzata: gli sci spezzati, la mascherina esplosa e il casco volato a 7 metri

Sciatore 21enne contro un albero muore a Courmayeur

