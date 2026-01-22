Courmayer attivista M5s e studente 20enne Riccardo Mirarchi morto per un incidente sugli sci | schiantato contro un albero - VIDEO

Riccardo Mirarchi, giovane attivista M5S e studente di 20 anni, ha perso la vita in un incidente sugli sci a Courmayeur. Durante la discesa, ha avuto un impatto violento contro un albero, provocando la rottura degli sci e danni al casco. L’incidente ha avuto conseguenze tragiche, con il decesso del ragazzo. Un episodio che sottolinea i rischi legati allo sport e la tragedia che può verificarsi inaspettatamente.

Un urto violentissimo, tant'è che gli sci si sono spezzati, la mascherina è esplosa e il casco si è staccato ed è finito a sette metri di distanza dal corpo. Riccardo è morto a causa delle gravi ferite riportate nell'incidente, in particolare al volto e al torace Tragedia a Courmayer dove il. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

