Così il paziente è tornato a sentire dopo anni Era affetto da sordità totale

A San Benedetto del Tronto, presso l’ospedale Madonna del Soccorso, è stato eseguito il primo impianto cocleare della struttura, offrendo a un paziente affetto da sordità totale la possibilità di risentire dopo anni. Questo intervento rappresenta un passo importante per la sanità locale, ampliando le opzioni di cura per i pazienti con gravi deficit uditivi nella regione Marche.

Ascoli, 22 gennao 2026 – Un paziente che torna a sentire grazie a un intervento mai eseguito prima a San Benedetto del Tronto: all’ospedale Madonna del Soccorso è stato realizzato il primo impianto cocleare della storia della struttura, segnando un passaggio chiave per la sanità del territorio e per i pazienti marchigiani affetti da sordità profonda. L’intervento a causa di sordità totale. L’intervento è stato eseguito nei giorni scorsi su un uomo di 56 anni, colpito da anacusia monolaterale, una sordità totale a un orecchio insorta in seguito a un danno post-traumatico dell’apparato uditivo. A operare è stato Andrea Ciabattoni, direttore dell’unità operativa complessa di otorinolaringoiatria dell’Ast di Ascoli Piceno, in collaborazione con la clinica universitaria di Perugia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

