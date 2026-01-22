La diastasi è una condizione caratterizzata dalla separazione dei muscoli retti dell’addome, che può verificarsi a seguito di gravidanza, esercizio fisico intenso o altri fattori. Si manifesta spesso con un inestetismo e, in alcuni casi, può causare fastidi o problemi posturali. Conoscere questa condizione è importante per valutare eventuali interventi o strategie di recupero adeguate.

Cos’è una diastasi è una domanda che negli ultimi anni interessa sempre più persone, in particolare donne dopo la gravidanza, ma anche uomini e sportivi. La diastasi addominale è una condizione che riguarda la separazione dei muscoli retti dell’addome e che può avere conseguenze importanti sia dal punto di vista funzionale sia estetico. Informare correttamente su cos’è una diastasi è fondamentale per riconoscerla in tempo e intervenire con il percorso più adeguato. Cos’è una diastasi addominale e perché si verifica. Quando si parla di diastasi addominale, si intende l’allontanamento dei muscoli retti lungo la linea alba, il tessuto connettivo che li unisce. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

La diastasi addominale e'una condizione molto frequente visto che la prima causa e'rappresentata dalla gravidanza. Noi abbiamo unito i nostri anni di formazione e le nostre conoscenze per rappresentare un punto di riferimento per le donne e per offrire una