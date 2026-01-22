Cosa accadrebbe se Trump decidesse di usare la forza in Groenlandia secondo il generale Capitini

Secondo il generale Capitini, una eventuale decisione di Trump di usare la forza in Groenlandia potrebbe avere ripercussioni significative sulla sicurezza internazionale e sulla tenuta della NATO. Le recenti dichiarazioni dell'ex presidente sollevano interrogativi sulle strategie di difesa e sulla stabilità dell’area, evidenziando come azioni unilaterali possano influenzare gli equilibri geopolitici. Per approfondire, si rimanda all’articolo su Fanpage.

Groenlandia, Trump a Davos: "Non voglio usare la forza e non userò la forza"Durante il suo intervento a Davos, Donald Trump ha dichiarato di voler avviare negoziati riguardo all’acquisto della Groenlandia, sottolineando che non intende usare la forza.

Trump a Davos: “Sulla Groenlandia potrei usare una forza inarrestabile, ma non lo farò”Durante il World Economic Forum di Davos, Donald Trump ha commentato la questione della Groenlandia, affermando di avere la capacità di intervenire ma di non volerlo fare.

Cosa nasconde davvero Trump sulla Groenlandia

Argomenti discussi: Le minacce di Trump alla Groenlandia e il massacro degli iraniani; Trump pubblica i messaggi privati di Macron. Ma cosa rischia (in Italia) chi fa come lui?.

Trump pubblica i messaggi privati di Macron. Cosa rischia in Italia chi fa cosiIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha pubblicato gli screenshot di messaggi privati ricevuti dal presidente francese Emmanuel Macron e dal segretario generale della Nato Mark Rutte. Le conve ... msn.com

Trump e il pallino Groenlandia: Scoprirete che cosa sono disposto a fare per averlaTrump: Cosa sono disposto a fare per prendermi la Groenlandia? Lo scoprireteTroveremo una soluzione che farà molto contenta anche la Nato. corrierenazionale.it

