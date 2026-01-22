Corriere dello Sport – si cerca di chiudere per En-Nesyri

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Juventus sarebbe vicina a definire l’acquisto di Youssef En-Nesyri, attaccante di 28 anni, con l’obiettivo di rafforzare il reparto offensivo. La trattativa sembra essere in fase avanzata, con l’intenzione di chiudere nel prossimo periodo di mercato. Restano da seguire gli sviluppi ufficiali e le eventuali conferme da parte dei club coinvolti.

2026-01-22 15:26:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal CdS: La Juventus punta forte sul 28enne Youssef En-Nesyri come giocatore per rinforzare il reparto offensivo della squadra di Luciano Spalletti. In queste ore il nuovo direttore sportivo bianconero Marco Ottolini è volato a Istanbul, in Turchia, per tentare di chiudere la trattativa per l’attaccante marocchino del Fenerbahçe. Il ds Ottolini tenta il blitz. Il ds della Juve tratterà in prima persona con la società turca, che detiene il cartellino di En-Nesyri, che in passato ha giocato in Spagna con Malaga, Leganes e Siviglia. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Corriere dello Sport: “En-Nesyri e Maldini: la strategia”Il Napoli si concentra prima sulla Champions League, affrontando questa sera a Copenaghen una partita cruciale per il proprio cammino europeo.

Corriere dello Sport – Napoli, due settimane per En-Nesyri e Maldini: la strategiaIl Napoli si concentra sulla Champions League prima di dedicarsi alle operazioni di mercato.

