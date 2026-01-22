Corriere dello Sport – Non vedo l’ora di giocare

Edoardo Bove è pronto a tornare in campo con il Watford, squadra della Championship inglese. Dopo mesi di attesa, il trasferimento si è concretizzato e il calciatore ha espresso entusiasmo per questa nuova avventura. La sua esperienza in Inghilterra rappresenta un passo importante nella sua carriera, offrendo opportunità di crescita e sfide competitive nel campionato britannico.

2026-01-21 21:54:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere: WATFORD (INGHILTERRA) – Il sogno inseguito per mesi finalmente si realizza per Edoardo Bove, che tornerà a giocare a calcio con la maglia del Watford nella Championship inglese (la nostra Serie B). Ufficiale infatti il suo ingaggio da parte della proprietà della famiglia Pozzo, che lo ha annunciato attraverso i propri canali ufficiali: “Benvenuto Edoardo”. Ufficiale Bove al Watford: “Non vedo l’ora di giocare”. Il 23enne centrocampista, dopo aver risolto con la Roma e reduce da quasi 14 mesi di stop forzato, ha firmato un contratto di cinque anni con il club di Vicarage Road e si appresta a vivere una nuova avventura in Inghilterra dove (a differenza di quanto succede in Italia), viene permesso di continuare a giocare ad alti livelli anche a chi ha un defibrillatore sottocutaneo, come quello impiantato all’ex Roma dopo l’arresto cardiaco subito il 1° dicembre 2024 con la maglia della Fiorentina. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

