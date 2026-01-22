Corriere dello Sport | Le big di serie A si schierano contro il Napoli

Le recenti tensioni tra le grandi squadre di Serie A e il Napoli hanno attirato l'attenzione degli appassionati. La situazione si è evoluta in una sorta di confronto aperto, evidenziando divisioni e questioni interne al campionato. Questo scenario riflette le dinamiche di un torneo sempre più complesso, dove le rivalità vanno oltre il campo e coinvolgono aspetti di carattere tecnico e gestionale.

Quella del Napoli è diventata una vera patata bollente, che nessuno in Serie A sembra voler tenere tra le mani. Il caso dell'unica società italiana con il mercato parzialmente bloccato per il mancato rispetto dell'indicatore del "costo del lavoro allargato" ha riacceso tensioni interne alla Lega e complicato i rapporti con la Federcalcio. A ricostruire il quadro è Giorgio Marota sul Corriere dello Sport, che parla apertamente di uno scontro politico prima ancora che regolamentare. L'indicatore in questione misura il rapporto tra costo del lavoro – comprendente stipendi e ammortamenti – e ricavi.

