In un commento recente, Corona ha confrontato le azioni contro di lui con l’editto bulgaro di Berlusconi, evidenziando analogie con le precedenti censure ai danni di giornalisti come Biagi, Luttazzi e Santoro. La sua dichiarazione solleva questioni sulla libertà di espressione e sulle modalità di controllo dell’informazione, richiamando l’attenzione su un tema di attualità che coinvolge il ruolo dei media e la tutela dei diritti civili.

“Non c’è alcuna differenza don l’editto bulgaro di Berlusconi. Lo facevano con Biagi, Luttazzi e Santoro e oggi lo fanno con me, dovreste gridare allo scandalo. Tu chiami la Dda per farmi chiudere i social? Io ti rovino”. Lo ha detto Fabrizio Corona, arrivando in tribunale a Milano dopo il ricorso presentato dai legali di Alfonso Signorini, avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello, per bloccare la seconda puntata di ‘Falsissimo’, attesa per il prossimo 26 gennaio e “rimuovere i contenuti già diffusi”. Oltre al ricorso dei legali di Signorini, nei giorni scorsi, Mediaset ha presentato alla Dda un esposto contro Corona. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Corona su caso Signorini: “Nessuna differenza con editto bulgaro”

Caso Signorini, Corona e la denuncia di Mediaset: "Contro di me nuovo editto bulgaro, io li rovino"

Fabrizio Corona all'udienza sul ricorso di Alfonso Signorini: "Contro di me un nuovo editto bulgaro"

Fabrizio Corona accusa Alfonso Signorini “Se non vai a letto con lui non lavori in televisione”

Caso Signorini, Fabrizio Corona all'attacco: «Contro di me un editto bulgaro, oggi il potere sono i social»

Fabrizio Corona all'udienza sul ricorso di Alfonso Signorini: Contro di me un nuovo editto bulgaro

Mediaset denuncia Fabrizio Corona per diffamazione e minacce legate al caso mediatico su Alfonso Signorini. Alla DDA di Milano chiesta una misura preventiva che vieti l'uso di social, piattaforme web e cellulare per diffondere contenuti analoghi

Mediaset denuncia Fabrizio Corona per diffamazione e minacce legate al caso mediatico su Alfonso Signorini. Alla DDA di Milano chiesta una misura preventiva che vieti l'uso di social, piattaforme web e cellulare per diffondere contenuti analoghi