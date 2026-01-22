Corona su caso Signorini | Nessuna differenza con editto bulgaro
In un commento recente, Corona ha confrontato le azioni contro di lui con l’editto bulgaro di Berlusconi, evidenziando analogie con le precedenti censure ai danni di giornalisti come Biagi, Luttazzi e Santoro. La sua dichiarazione solleva questioni sulla libertà di espressione e sulle modalità di controllo dell’informazione, richiamando l’attenzione su un tema di attualità che coinvolge il ruolo dei media e la tutela dei diritti civili.
“Non c’è alcuna differenza don l’editto bulgaro di Berlusconi. Lo facevano con Biagi, Luttazzi e Santoro e oggi lo fanno con me, dovreste gridare allo scandalo. Tu chiami la Dda per farmi chiudere i social? Io ti rovino”. Lo ha detto Fabrizio Corona, arrivando in tribunale a Milano dopo il ricorso presentato dai legali di Alfonso Signorini, avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello, per bloccare la seconda puntata di ‘Falsissimo’, attesa per il prossimo 26 gennaio e “rimuovere i contenuti già diffusi”. Oltre al ricorso dei legali di Signorini, nei giorni scorsi, Mediaset ha presentato alla Dda un esposto contro Corona. 🔗 Leggi su Lapresse.it
