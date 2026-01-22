Coppa Italia derby bloccato | Lazio-Roma 0-0

Si conclude senza reti il primo atto del derby di Coppa Italia tra Lazio e Roma, giocato questa sera agli ottavi di finale. La partita, equilibrata e combattuta, si è chiusa con un pareggio a reti inviolate, lasciando aperto il discorso qualificazione per il ritorno.

Si chiude senza reti il primo atto del derby di Coppa Italia. All'andata dei quarti di finale tra SS Lazio e AS Roma, giocata alle 20:30, il risultato resta inchiodato sullo 0-0 al termine di una sfida equilibrata e combattuta. La squadra di Mirko Rossettini esce indenne dal primo round e rimanda ogni discorso qualificazione alla gara di ritorno. Poche concessioni da entrambe le parti, ritmi alti e grande attenzione difensiva hanno segnato il derby, senza che nessuna delle due riuscisse a trovare l'episodio decisivo. Il verdetto è quindi rinviato: tutto si deciderà il 28 gennaio allo stadio Tre Fontane, dove la Roma proverà a sfruttare il fattore campo per staccare il pass per le semifinali.

