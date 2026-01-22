Copenaghen | Non negoziamo su sovranità

La Danimarca, attraverso le sue dichiarazioni, sottolinea l'importanza di mantenere un dialogo costruttivo con gli alleati riguardo alla sicurezza della Groenlandia e dell'Artico. Tuttavia, ribadisce la volontà di rispettare l'integrità territoriale dell'isola, sottolineando che non si negozierà sulla sovranità. Questa posizione evidenzia l'equilibrio tra cooperazione internazionale e tutela degli interessi nazionali nella regione.

9.50 Sulla Groenlandia,la Danimarca desidera perseguire "un dialogo costruttivo con i suoi alleati" sulla sicurezza dell' isola e dell'Artico, ma nel rispettodella sua "integrità territoriale". Lo ha detto la prima ministra danese Mette Frederiksen. "Possiamo negoziare tutti gli aspetti politici: sicurezza, investimenti, economia, ma non possiamo negoziare la nostra sovranità. E il segretario della Nato, Rutte, ha spiegato che la questione della sovranità della Groenlandia non è stata sollevata durante il suo incontro con Trump.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Groenlandia, Trump: "Accordo quadro su diritti minerari e scudo spaziale". Rutte: "Non discussa la sovranità danese". Copenaghen: "Confini non negoziabili"

