Contrasto all’obesità pediatrica | due progetti per donne in gravidanza e bambini
L’obesità pediatrica rappresenta una sfida crescente, richiedendo interventi mirati e preventivi. A Brindisi, l’Unità di Igiene della Nutrizione della ASL ha avviato due progetti dedicati a donne in gravidanza e bambini, con l’obiettivo di promuovere abitudini alimentari corrette e sostenere uno sviluppo sano. Questi programmi integrano strategie educative e di prevenzione, contribuendo a contrastare l’insorgenza di problematiche legate all’obesità fin dalla prima infanzia.
BRINDISI - L’Unità operativa di Igiene della nutrizione della Asl Brindisi - UocSian - diretta dal responsabile della Unità operativa di Igiene della nutrizione, dott. Pasquale Fina, ha avviato i progetti regionali “Alma – Colei che nutre” e “Percorso.🔗 Leggi su Brindisireport.it
Funziona il trasporto in elicottero a Lecco per salvare donne in gravidanza e i loro bambiniIl servizio di trasporto in elicottero a Lecco, tramite il progetto Eli-STAM, permette di assicurare un rapido trasferimento di donne in gravidanza in emergenza, garantendo cure tempestive.
Leggi anche: Alcuni cibi industriali in gravidanza possono aumentare il rischio di obesità nei figli: l’ipotesi di uno studio
Contrasto all'obesità infantile, progetto Policlinico MessinaContrastare l'obesità infantile partendo dai banchi di scuola: è questo lo spirito con cui il Policlinico G. Martino di Messina e l'istituto comprensivo Giacomo Leopardi hanno celebrato l'obesity day ... ansa.it
Contrasto all’obesità. Insediato il tavolo di lavoro al MinisteroIl suo obiettivo è quello di elaborare un documento di indirizzo per la prevenzione e il contrasto del sovrappeso e dell’obesità, in particolare quella infantile, condiviso con le Regioni e le ... quotidianosanita.it
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.