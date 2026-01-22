Contrasto all’obesità pediatrica | due progetti per donne in gravidanza e bambini

L’obesità pediatrica rappresenta una sfida crescente, richiedendo interventi mirati e preventivi. A Brindisi, l’Unità di Igiene della Nutrizione della ASL ha avviato due progetti dedicati a donne in gravidanza e bambini, con l’obiettivo di promuovere abitudini alimentari corrette e sostenere uno sviluppo sano. Questi programmi integrano strategie educative e di prevenzione, contribuendo a contrastare l’insorgenza di problematiche legate all’obesità fin dalla prima infanzia.

