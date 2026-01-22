Contrasto all’abbandono dei rifiuti lungo il fiume Brenta un workshop per studiare le strategie

Il contrasto all’abbandono dei rifiuti lungo il fiume Brenta richiede un approccio condiviso e coordinato tra tutti i soggetti coinvolti. Questo workshop si propone di analizzare strategie efficaci e promuovere azioni concrete per ridurre l’abbandono e tutelare l’ambiente fluviale. Un impegno collettivo è fondamentale per preservare la pulizia e la biodiversità del territorio, favorendo un intervento sostenibile e duraturo.

La riduzione dell'abbandono dei rifiuti lungo il fiume Brenta è un risultato possibile soprattutto se tutti i soggetti coinvolti fanno la propria parte e ne condividono in modo sinergico le azioni e le scelte concrete. E' quanto confermato anche in occasione del workshop che si è tenuto giovedì 22 gennaio a Cittadella dal titolo "Dalla teoria alla pratica: proposte di azioni per il contrasto all'abbandono dei rifiuti lungo il fiume Brenta" e nel quale sono intervenuti amministratori comunali del Medio Brenta, ETRA, stakeholder, associazioni del territorio, componenti delle Intese programmatiche d'area.

