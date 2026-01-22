Contrasto alla povertà ad Amalfi 15mila euro di fondi di bilancio comunale per chi ha bisogno | il bando

Il Comune di Amalfi ha pubblicato un bando per la concessione di contributi economici straordinari rivolti a persone e famiglie in difficoltà. Con un finanziamento di 15.000 euro dal bilancio comunale, l’iniziativa mira a sostenere chi si trova in condizioni di bisogno, offrendo un supporto concreto per affrontare le sfide quotidiane. Il bando rappresenta un intervento importante a favore della comunità locale.

Pubblicato dal Comune di Amalfi il bando pubblico per la concessione di contributi economici straordinari a favore di persone e di nuclei familiari in stato di bisogno. L’erogazione del beneficio è finalizzata a prevenire o ridurre la marginalità generata da insufficienza del reddito, da.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche: Unione Rubicone e Mare, quasi 250mila euro per il contrasto alla povertà e istituito un tavolo di lavoro

Leggi anche: Contrasto alla povertà: una dotazione di circa 30 milioni di euro per il prossimo triennio

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Inflazione e povertà minorile: un’urgenza che non può aspettare; Competenze per il contrasto a povertà e disagio sociale; Outdoor education, una risorsa contro la povertà educativa: convegno a Roma; Quando la disuguaglianza erode la democrazia.

Sindaci tra solitudine e disincanto: «La lotta alla povertà non è una vetrina»Annullato il premio di miglior sindaco del mondo, ma nel contrasto alla povertà le maggiori responsabilità sono dello Stato ... vita.it

Povertà: Caritas italiana, nei talk show ignorata nel 94% dei casi. Quando entra, diventa centraleLa povertà trova poco spazio nei talk show: solo 78 puntate su 1.218 (6%) affrontano il tema, spesso in modo marginale. Nel 94% dei casi i programmi non lo trattano affatto. È uno dei dati del rapport ... agensir.it

richiesta devono essere allegati dettaglia- TRIGGIANO Contrasto alle povertà dal Comune - facebook.com facebook

#goodnews Alleanza Unict-Treccani sulla prevenzione e il contrasto delle povertà educative @unict_it #unict #unictmagazine unictmagazine.unict.it/alleanza-unict… x.com