Conte perde un altro pezzo | Neres potrebbe operarsi rischia uno stop di 2 mesi

Neres potrebbe dover ricorrere all’intervento chirurgico a causa di una possibile lesione al tendine. La decisione sarà presa dopo un nuovo consulto medico, che chiarirà se sia necessario uno stop di circa due mesi. La prognosi dipenderà dall’esito delle valutazioni, influendo sul percorso di recupero del calciatore e sulle strategie della squadra.

Oltre al danno, la beffa. David Neres continua a sentire dolore ed è probabile che, nella ricaduta accusata contro il Parma, il fantasista brasiliano abbia riportato una lesione al tendine. Per questo si attende ora un nuovo consulto medico, per stabilire la necessità o meno di un intervento chirurgico. E dunque c’è il rischio di un altro lungo stop per uno degli uomini chiave del Napoli, in una stagione tormentata da gravi infortuni. In caso di operazione, infatti, Neres dovrà fermarsi per circa due mesi. Un’altra tegola per Conte, proprio ora che stanno per rientrare Lukaku e Anguissa. Neres si era infortunato a Roma lo scorso 4 gennaio, nella vittoria azzurra in casa della Lazio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

