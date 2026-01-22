Consulenze 4,6 milioni spesi dai Dipartimenti La Corte dei Conti | troppi

Nel 2024, i Dipartimenti italiani hanno investito complessivamente 4,6 milioni di euro in consulenze esterne. Secondo la Corte dei Conti, questa cifra risulta elevata e solleva interrogativi sulla gestione delle risorse pubbliche. In particolare, il Dipartimento Agricoltura ha speso 2,24 milioni di euro, mentre quello allo Sviluppo economico ha destinato ingenti somme a servizi di consulenza. Una riflessione sulla trasparenza e l’efficienza nel settore pubblico.

Il dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale nel 2024 ha conferito incarichi esterni per 2,24 milioni di euro; quello allo Sviluppo economico, invece, per le consulenze ha speso 1,43 milioni; 500mila euro il totale dell'Ufficio Bilancio, affari generali e risorse idriche; mentre il conto finale del dipartimento cultura e turismo è di 247mila euro. A questi si aggiungono i 213mila spesi dal Gabinetto del presidente per gli incarichi attribuiti a collaboratori occasionali. Il totale fa 4 milioni e 673mila euro per 115 consulenze in aumento rispetto alle 92 dell'anno prima.

