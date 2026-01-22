Il dibattito sulla nomina del nuovo presidente della Consob continua a creare tensioni all’interno della maggioranza, con posizioni divergenti tra Lega e Forza Italia. La Lega sostiene di aver già raggiunto un accordo, mentre Forza Italia respinge questa versione, sottolineando la necessità di individuare una figura indipendente e non di partito. La questione riflette le sfide politiche legate alla gestione delle autorità di vigilanza finanziaria.

Si inasprisce il confronto nella maggioranza sulla nomina del nuovo presidente della Consob. Dopo le rivendicazioni della Lega, che parla di un’intesa di massima già definita la scorsa estate, arriva la smentita pubblica e netta di Forza Italia. A chiudere la porta è direttamente il vicepremier e leader azzurro Antonio Tajani, che definisce «false» le ricostruzioni del Carroccio sulla possibile nomina del sottosegretario all’Economia Federico Freni. Tajani: «Nessuno ha mai parlato di Freni». «Assolutamente no, non c’è mai stato alcun accordo di massima. È falso che ci sia stato un accordo di massima. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Consob, scontro FI-Lega sulla nomina di Freni. Tajani: “Serve un presidente non di partito”

