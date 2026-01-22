Il Consiglio regionale di oggi vede la collaborazione tra Centro e Casa Riformista, due forze politiche unite da un obiettivo comune. La recente intesa tra le commissioni premia il lavoro di squadra e la capacità di dialogo, evidenziando un approccio condiviso alla gestione delle questioni regionali. Con cinque consiglieri, questa alleanza testimonia l’impegno di entrambe le forze nel rappresentare le istanze dei cittadini con coerenza e responsabilità.

Noi di Centro e Casa Riformista uniti in Consiglio regionale: cinque consiglieri, un solo obiettivo politico. Napoli, 22 gennaio 2026 – “ L’intesa in maggioranza sulle Commissioni consiliari riconosce pienamente il valore politico del gruppo unico Noi di Centro-Casa riformista. Nel gioco di squadra, l’importante è segnare il gol, a prescindere dagli individualismi: oggi con gli amici di Casa Riformista formiamo un solo corpo politico in Consiglio regionale, pertanto nessuno è stato escluso da nulla. Nella casa comune che oggi è il nostro gruppo consiliare, che ora è composto da 5 consiglieri, si lavora insieme ad obiettivi comuni, pertanto Alaia è anche il nostro candidato”, lo scrive in una nota il coordinatore regionale di Noi di Centro Pasquale Giuditta. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Consiglio regionale, Giuditta (NdC): “Commissioni, intesa premia il lavoro di squadra con Casa riformista”

Consiglio regionale, Giuditta (NdC): "Commissioni, l'intesa premia il lavoro di squadra con Casa riformista"Il Consiglio regionale ha raggiunto un’intesa sulle Commissioni consiliari, evidenziando il ruolo del gruppo unico Noi di Centro-Casa Riformista.

Leggi anche: Ndc-Casa Riformista, l’annuncio di Mastella: “Al lavoro per costituire gruppo al Consiglio regionale in Campania”

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Giuditta (NdC): Avviare confronto politico-programmatico per campo largo in vista delle amministrative nei capoluoghi e nei maggiori centri al voto; Noi di Centro: Sì al tavolo del campo largo proposto dai 5Stelle, disponibilità e nessun veto in Campania; NdC: Sì al tavolo del campo largo proposto dai 5Stelle; Giuditta | Avviare confronto politico-programmatico per campo largo in vista delle amministrative nei capoluoghi e nei maggiori centri al voto.

Regione, Giuditta: Commissioni, nessuna esclusione per NdC. Intesa premia lavoro di squadra con Casa riformistaL’intesa in maggioranza sulle Commissioni consiliari riconosce pienamente il valore politico del gruppo unico Noi di Centro-Casa riformista. Nel gioco di squadra, l’importante è segnare il gol, a pre ... ntr24.tv

Comunali, Giuditta (NdC): Sì al tavolo del campo largo proposto dai 5StelleNAPOLI- Accogliamo con favore la proposta politica del Movimento Cinque Stelle che ha sollecitato la convocazione di un tavolo regionale e di 5 tavoli provinciali, uno per ognuna delle province campa ... irpinianews.it

#inRegione L'intervista al Presidente del consiglio regionale della #Campania Massimiliano Manfredi La nuova giunta, il dossier trasporti, la grande stazione di Afragola, il funzionamento del consiglio. Servizio a cura di Maurizio Cerbone #NANOTV #OnTheR facebook

In vista del passaggio finale in Consiglio regionale, il Parlamento approva in via definitiva la legge di modifica allo Statuto FVG che ripristina le Province elettive, superando la riforma del 2016, causa di disordine e frammentazione di competenze. Un traguard x.com