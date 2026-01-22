La Conferenza Stato-Città ha approvato il riparto del Fondo di solidarietà comunale 2026. L’incontro si è svolto al Viminale, sotto la presidenza del sottosegretario Wanda Ferro, con l’obiettivo di definire le modalità di distribuzione delle risorse destinate ai comuni italiani per il nuovo anno. Questo passaggio rappresenta un passo importante per il coordinamento tra Stato e autonomie locali, garantendo maggiore chiarezza nelle assegnazioni finanziarie.

Conferenza Stato-Città, via libera al riparto del Fondo di solidarietà comunale 2026. Si è riunita al Viminale la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, presieduta dal sottosegretario all’Interno Wanda Ferro. All’ordine del giorno c’era l’approvazione dell’accordo sul Fondo di solidarietà comunale (FSC) per il 2026. L’intesa rappresenta un passaggio cruciale per la programmazione finanziaria degli enti locali. ANCI e UPI hanno espresso parere favorevole, confermando un clima di collaborazione istituzionale. La dotazione del Fondo per il 2026. Il FSC per il 2026 è stato fissato in 7.190.984. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Conferenza Stato-Città approva il Fondo 2026

Pensioni dal 2026, come orientarsi: conviene il fondo Espero? Differenze tra TFS e TFR. Perché lo Stato mi trattine il 2,5%?Nel dibattito sulle pensioni dal 2026, è importante comprendere le differenze tra TFS e TFR e valutare se convenga optare per il fondo Espero.

Leggi anche: “C’è stato un periodo in cui il sesso è stato una droga per me, andavo anche con 3/4 donne in poche ore. In fondo cercavo mia mamma”: lo confessa Walter Nudo

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Riunita al Viminale la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, presieduta dal sottosegretario Ferro; Intesa Governo-Comuni, via alla ripartizione del fondo di solidarietà comunale 2026; La Legge di Bilancio 2026 e le principali novità in materia di finanza locale.

Lombardia. Conferenza Servizi approva progetto preliminare di ‘Città della Salute e Ricerca’Previsti entro la fine di giugno l'aggiudicazione definitiva e la sottoscrizione del contrato con il promotore ed entro ottobre l'approvazione e l'ottenimento di pareri e autorizzazioni. I lavori, che ... quotidianosanita.it

Una conferenza celebra l'emigrazione italiana a BahiaLe relazioni culturali tra italiani e brasiliani alla luce dell'emigrazione italiana nello stato di Bahia - in particolare nella città di Jequié - sono al centro della conferenza prevista per lunedì ... ansa.it

Lupi, prosegue spedito l’iter amministrativo: oggi la Conferenza Stato-Regioni. Seduta finale verso l’approvazione. Le dichiarazioni della Senatrice Domenica Spinelli e del Consigliere Regionale e Provinciale Fratelli d’Italia Nicola Marcello - facebook.com facebook

Jannik Sinner in conferenza stampa: “Non conosco molto bene il mio prossimo avversario ma sono molto contento della mia partita. Oggi era più freddo e ventoso rispetto agli altri giorni e ho cercato di stare quanto vicino alla linea di fondo e sono molto x.com