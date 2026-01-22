Conferenza stampa Gilardino pre Inter Pisa | Una partita di spessore personalità e coraggio

L’allenatore del Pisa, Gilardino, ha presentato in conferenza stampa l’impegno di domani contro l’Inter. Nel suo intervento ha sottolineato l’importanza della partita, evidenziando la necessità di affrontarla con personalità e coraggio. La conferenza ha fornito spunti sulla preparazione della squadra e sulle strategie per affrontare una sfida di grande livello, evidenziando l’approccio mentale e tattico in vista dell’incontro.

Inter News 24 Conferenza stampa Gilardino, l’allenatore del Pisa è intervenuto in sala stampa per presentare il match in programma domani. Alberto Gilardino, alla vigilia di Inter-Pisa, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida. Queste le sue parole: LO STESSO SPIRITO – «Domani incontriamo la prima della classe. Una squadra fortissima anche a livello internazionale, nonostante la sconfitta dell’altra sera contro l’Arsenal, quindi dobbiamo portare a San Siro lo spirito che abbiamo messo in campo contro l’Atalanta, facendo una partita di grande spessore, personalità e coraggio». 🔗 Leggi su Internews24.com

Conferenza stampa Gilardino pre Pisa Atalanta: «Il club sta facendo enormi sforzi in questo mercato di gennaio, c'è una cosa che mi fa star tranquillo»

