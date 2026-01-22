Conferenza stampa Gilardino pre Inter Pisa | Una partita di spessore personalità e coraggio

Da internews24.com 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’allenatore del Pisa, Gilardino, ha presentato in conferenza stampa l’impegno di domani contro l’Inter. Nel suo intervento ha sottolineato l’importanza della partita, evidenziando la necessità di affrontarla con personalità e coraggio. La conferenza ha fornito spunti sulla preparazione della squadra e sulle strategie per affrontare una sfida di grande livello, evidenziando l’approccio mentale e tattico in vista dell’incontro.

Inter News 24 Conferenza stampa Gilardino, l’allenatore del Pisa è intervenuto in sala stampa per presentare il match in programma domani. Alberto Gilardino, alla vigilia di Inter-Pisa, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida. Queste le sue parole: LO STESSO SPIRITO – «Domani incontriamo la prima della classe. Una squadra fortissima anche a livello internazionale, nonostante la sconfitta dell’altra sera contro l’Arsenal, quindi dobbiamo portare a San Siro lo spirito che abbiamo messo in campo contro l’Atalanta, facendo una partita di grande spessore, personalità e coraggio». 🔗 Leggi su Internews24.com

conferenza stampa gilardino pre inter pisa una partita di spessore personalit224 e coraggio

© Internews24.com - Conferenza stampa Gilardino pre Inter Pisa: «Una partita di spessore, personalità e coraggio»

Leggi anche: Conferenza stampa Gilardino pre Pisa Inter: «Loro in crisi? Chi lo pensa ha visto troppi film di fantascienza! Avremo due defezioni»

Conferenza stampa Gilardino pre Pisa Atalanta: «Il club sta facendo enormi sforzi in questo mercato di gennaio, c’è una cosa che mi fa star tranquillo»Nella conferenza stampa pre partita tra Pisa e Atalanta, l’allenatore Gilardino ha sottolineato gli sforzi del club nel mercato di gennaio e ha condiviso le sue sensazioni positive riguardo alla squadra.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Pisa-Atalanta, Gilardino: Risultato meritato, perdere sarebbe stato ingiusto; Uefa, il 12 febbraio a Bruxelles 50° Congresso Ordinario e sorteggio Nations League 26/27; Conferenza stampa Gilardino pre Pisa Atalanta: Il club sta facendo enormi sforzi in questo mercato di gennaio, c'è una cosa che mi fa star tranquillo; Conferenza stampa Gilardino pre Pisa Atalanta | Il club sta facendo enormi sforzi in questo mercato di gennaio c’è una cosa che mi fa star tranquillo.

conferenza stampa gilardino preConferenza stampa Gilardino pre Pisa Atalanta: le parole del tecnico dei toscani alla vigilia del match contro i bergamaschiConferenza stampa Gilardino pre Pisa Atalanta: le parole del tecnico dei toscani alla vigilia del match contro i bergamaschi La conferenza stampa di Alberto Gilardino alla vigilia di Pisa Atalanta, ma ... calcionews24.com

conferenza stampa gilardino preCONFERENZE STAMPA 21^ GIORNATA | GILARDINO: Scelto il portiere, mistero su Cuadrado. Tramoni, Touré, Bozhinov e Durosinmi…. PALLADINO: Cosa penso di RaspadoriTutto pronto per l'inizio della 21^ giornata di Serie A. Ecco le conferenze stampa di tutti gli allenatori per restare ... fantamaster.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.