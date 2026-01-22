Confcommercio celebra 80 anni di storia valori e lavoro Siamo la casa delle imprese e delle persone

Confcommercio festeggia 80 anni di attività a Cesenatico, un traguardo che sottolinea il ruolo di riferimento nel tessuto economico e sociale locale. Nata come casa delle imprese e delle persone, l'associazione ha accompagnato lo sviluppo del territorio nel corso degli anni, mantenendo saldi i propri valori e il supporto alle comunità imprenditoriali. Un anniversario che evidenzia l'importanza di un impegno costante per il sostegno e la crescita del settore.

Cesenatico, nella cornice del Grand Hotel, ha celebrato oggi gli ottant’anni di Confcommercio cesenate e forlivese, un traguardo significativo per una realtà che da decenni rappresenta un punto di riferimento per il tessuto economico e sociale del territorio. All’evento è intervenuto il.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

