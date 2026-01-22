condizioni meteo in miglioramento in sicilia oggi allerta gialla

Le condizioni meteorologiche in Sicilia stanno migliorando dopo il passaggio del ciclone Harry. Il Dipartimento regionale della Protezione Civile ha emesso un avviso di criticità gialla, indicando un'evoluzione favorevole della situazione. La regione si prepara a un ritorno a condizioni più stabili, pur mantenendo attenzione sui possibili effetti residui. È importante seguire gli aggiornamenti ufficiali per affrontare con prudenza eventuali criticità residue.

Il Dipartimento regionale della Protezione Civile (DRPC) della Regione Siciliana ha emesso un avviso criticità meteo-idrogeologica dal quale si evince un miglioramento della situazione dopo il passaggio del ciclone Harry. Previsioni Meteorologiche Il bollettino indica condizioni di instabilità sparse su diversi settori dell'isola: le precipitazioni saranno da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, interesseranno i settori occidentali, meridionali e ionici con quantitativi cumulati deboli. Oggi fenomeni simili sono previsti sui settori tirrenici e sui versanti meridionali, sempre con quantitativi deboli.

In Sicilia, le condizioni meteorologiche stanno migliorando dopo il passaggio del ciclone Harry.

