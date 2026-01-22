Condizioni meteo eccezionali ma danni contenuti | Harry risparmia il Salento

Le condizioni meteorologiche eccezionali causate dal ciclone Harry hanno interessato anche il litorale salentino, in particolare le zone esposte alle raffiche di vento e al moto ondoso provenienti dal sud-est. Tuttavia, i danni registrati sono stati contenuti e meno gravi rispetto a quelli verificatisi in Sardegna, Sicilia e Calabria. La situazione nel Salento si presenta sotto controllo, con effetti limitati sul territorio e sulla comunità locale.

GALLIPOLI – Gli effetti del ciclone Harry sono stati tangibili anche sul litorale salentino, in particolare quello esposto alle raffiche di vento e al moto ondoso provenienti dal quadrante sudorientale, ma per fortuna nulla di paragonabile a quanto registrato in Sardegna, Sicilia e Calabria dove.

