Concorso PNRR3 docenti secondaria al via la PROVA ORALE Ecco le convocazioni AGGIORNATO

È stata ufficialmente avviata la fase delle prove orali del concorso PNRR3 per i docenti della secondaria, secondo quanto previsto dal DDG n. 29392025. Le convocazioni sono state pubblicate e, dove le commissioni sono state già costituite e le lettere di avvio estratte, si può procedere con le prove. Restano aggiornamenti importanti per i candidati coinvolti in questa fase del concorso.

Concorso docenti secondaria bandito con DDG n. 29392025: al via le prove orali. Laddove sono state formate le commissioni e proceduto all’estrazione della lettera di avvio, si può formalmente dare avvio alle prove orali (e pratiche per le classi di concorso che le prevedono). Sardegna: 09022026: estrazione della traccia per lo svolgimento della prova orale; – 10022026: inizio prove orali Le prove proseguiranno fino al 1004 2026. Sicilia La prova pratica avrà luogo giorno 07.02.2026 ore 07:45 Le prove orali inizieranno in data 09.02.2026 ore 15.00 Sardegna A026 – 04022026: estrazione della traccia per lo svolgimento della prova orale; – 05022026: inizio prove orali Le prove proseguiranno fino al 2002 2026.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Concorso PNRR3 docenti secondaria, al via la PROVA ORALE. Ecco le convocazioni [AGGIORNATO]È stato pubblicato l’avviso di avvio delle prove orali per il concorso PNRR3 docenti della secondaria, bandito con DDG n. Concorso PNRR3 docenti secondaria, al via la PROVA ORALE. Ecco le convocazioni [AGGIORNATO]È stato annunciato l’avvio delle prove orali del concorso PNRR3 per i docenti della scuola secondaria, secondo quanto previsto dal DDG n. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Concorso docenti PNRR3: la prova orale Argomenti discussi: Concorso PNRR3 docenti secondaria, al via la PROVA ORALE. Ecco le convocazioni [AGGIORNATO]; Concorso docenti PNRR 3 secondaria: 1.750 posti quasi certamente rimarranno vacanti; Prova orale concorso PNRR 3: come si svolge la prova orale? Ecco i programmi di studio; Concorso docenti PNRR3 secondaria, ecco dove visualizzare SI o NO alla prova orale. Concorso docenti PNRR3 scuola secondaria, online le ammissioni alla prova orale e il voto minimo [AGGIORNATO con Marche]Gli USR cominciano a pubblicare il voto minimo di accesso alla prova orale per il concorso PNRR3 per la scuola secondaria bandito con DDG. 2939/2025. orizzontescuola.it Concorso docenti PNRR3, Sì o No alla prova orale: l’esito è definitivo? Scioglimento riserva potrebbe cambiare i voti minimi?Concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 2938/2025 per infanzia e primaria e DDD n. 2939/2025 per la scuola secondaria: in questi giorni i candidati che hanno conseguito almeno 70/100 alla prova scri ... orizzontescuola.it Decreto integrazione nomina commissione concorso Secondaria – PNRR3 – classe AS2C x.com CONCORSO DOCENTI PNRR3 – PUBBLICATI I DECRETI DI NOMINA DELLE COMMISSIONI Procede l’iter del Concorso Docenti PNRR3. Sono stati ufficialmente pubblicati i decreti di individuazione delle Commissioni giudicatrici per alcune classi di conc - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.