Concorso docenti PNRR3 la lettera estratta per l’avvio delle prove orali AGGIORNATO

Da orizzontescuola.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il concorso docenti PNRR3, bandito con i decreti DDG n. 29382025 e DDG n. 29392025, riguarda le classi di infanzia, primaria e secondaria. Di seguito vengono riportate le lettere estratte per l’avvio delle prove orali, fornendo informazioni utili per i candidati coinvolti nel procedimento. Questa comunicazione si inserisce nel quadro delle procedure di selezione previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 29382025 per infanzia e primaria e DDG n. 29392025 per la scuola secondaria: ecco le lettere estratte per l’avvio delle prove orali. Avvisi USR in aggiornamento. Attenzione: i candidati che hanno partecipato alla prova scritta con riserva potranno sciogliere la riserva tra il 15 dicembre 2025 e il 2 febbraio 2026. La convocazione di questi candidati potrà avvenire solo a riserva sciolta, come indicato nel bando “Nelle more dello scioglimento della riserva, i candidati non sono convocabili alle prove orali.” Si tratta della lettera dell’alfabeto dalla quale, per imparzialità, far cominciare le prove orali.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Concorso docenti PNRR3, la lettera estratta per l’avvio delle prove orali [AGGIORNATO]Ecco le lettere estratte per l’avvio delle prove orali del concorso docenti PNRR3, bandito con DDG n.

Concorso docenti PNRR3, la lettera estratta per l’avvio delle prove orali [AGGIORNATO]Il concorso docenti PNRR3, bandito con i decreti DDG n.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Concorso Scuola PNRR3 Docenti 2025 da 58.135 posti: prove scritte concluse, si passa alla prova orale; Concorso docenti PNRR3, la lettera estratta per l’avvio delle prove orali [AGGIORNATO]; Concorso docenti PNRR 3 secondaria: 1.750 posti quasi certamente rimarranno vacanti; Prova orale concorso PNRR 3: come si svolge la prova orale? Ecco i programmi di studio.

Concorso docenti PNRR3, Sì o No alla prova orale: l’esito è definitivo? Scioglimento riserva potrebbe cambiare i voti minimi?Concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 2938/2025 per infanzia e primaria e DDD n. 2939/2025 per la scuola secondaria: in questi giorni i candidati che hanno conseguito almeno 70/100 alla prova scri ... orizzontescuola.it

Concorso PNRR3 docenti: si può ricevere la traccia tramite email, 24 ore di tempo per preparare lezione simulataProva orale dei concorsi docenti PNRR3 banditi con DDG n. 2938/2025 per infanzia primaria e DDG n. 2939/2025 : la traccia da sviluppare per svolgere la lezione simulata, di cui all’articolo 7, commi 2 ... orizzontescuola.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.