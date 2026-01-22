Il concorso docenti PNRR3, bandito con i decreti DDG n. 29382025 e DDG n. 29392025, riguarda le classi di infanzia, primaria e secondaria. Di seguito vengono riportate le lettere estratte per l’avvio delle prove orali, fornendo informazioni utili per i candidati coinvolti nel procedimento. Questa comunicazione si inserisce nel quadro delle procedure di selezione previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 29382025 per infanzia e primaria e DDG n. 29392025 per la scuola secondaria: ecco le lettere estratte per l’avvio delle prove orali. Avvisi USR in aggiornamento. Attenzione: i candidati che hanno partecipato alla prova scritta con riserva potranno sciogliere la riserva tra il 15 dicembre 2025 e il 2 febbraio 2026. La convocazione di questi candidati potrà avvenire solo a riserva sciolta, come indicato nel bando “Nelle more dello scioglimento della riserva, i candidati non sono convocabili alle prove orali.” Si tratta della lettera dell’alfabeto dalla quale, per imparzialità, far cominciare le prove orali.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Concorso docenti PNRR3, la lettera estratta per l’avvio delle prove orali [AGGIORNATO]Ecco le lettere estratte per l’avvio delle prove orali del concorso docenti PNRR3, bandito con DDG n.

Concorso docenti PNRR3, la lettera estratta per l’avvio delle prove orali [AGGIORNATO]Il concorso docenti PNRR3, bandito con i decreti DDG n.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Concorso Scuola PNRR3 Docenti 2025 da 58.135 posti: prove scritte concluse, si passa alla prova orale; Concorso docenti PNRR3, la lettera estratta per l’avvio delle prove orali [AGGIORNATO]; Concorso docenti PNRR 3 secondaria: 1.750 posti quasi certamente rimarranno vacanti; Prova orale concorso PNRR 3: come si svolge la prova orale? Ecco i programmi di studio.

Concorso docenti PNRR3, Sì o No alla prova orale: l’esito è definitivo? Scioglimento riserva potrebbe cambiare i voti minimi?Concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 2938/2025 per infanzia e primaria e DDD n. 2939/2025 per la scuola secondaria: in questi giorni i candidati che hanno conseguito almeno 70/100 alla prova scri ... orizzontescuola.it

Concorso PNRR3 docenti: si può ricevere la traccia tramite email, 24 ore di tempo per preparare lezione simulataProva orale dei concorsi docenti PNRR3 banditi con DDG n. 2938/2025 per infanzia primaria e DDG n. 2939/2025 : la traccia da sviluppare per svolgere la lezione simulata, di cui all’articolo 7, commi 2 ... orizzontescuola.it

per chi come me ha preso 100 alla prova orale di concorso ed ha vinto pnrr2 Anno di Prova 2025-2026: Come compilare la sezione ESPERIENZE su INDIRE Carissime e Carissimi Docenti in anno di prova, condivido una **guida che vi spiega passo dopo pa facebook

Concorso docenti PNRR3 entra nel vivo: gli USR hanno comunicato il voto minimo di accesso alla prova orale, stabilendo così chi parteciperà alla prova orale sulla base del requisito del triplo rispetto ai posti banditi, più coloro che hanno il punteggio … x.com