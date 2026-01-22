Un’indagine della Guardia di Finanza in Campania ha portato al recupero di oltre 3 milioni di euro attraverso la regolarizzazione delle concessioni marittime. L’attività investigativa ha evidenziato che diversi operatori nelle aree di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia non versavano correttamente l’addizionale regionale sui canoni demaniali. Questa operazione rappresenta un importante intervento per il rispetto degli obblighi fiscali nel settore marittimo regionale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’indagine della Guardia di Finanza. Un’ampia attività investigativa ha fatto emergere che numerosi operatori economici titolari di concessioni demaniali marittime nelle aree di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia non versavano l’addizionale regionale dovuta sui canoni. L’indagine è stata condotta dalla Guardia di Finanza di Napoli, sotto il coordinamento della Corte dei Conti della Campania, e ha portato al recupero di oltre tre milioni di euro. I controlli sulle concessioni portuali. Gli accertamenti sono stati eseguiti dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e dal Reparto Operativo Aeronavale di Napoli, concentrandosi sulla regolarità delle concessioni demaniali marittime rilasciate dall’ Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Concessioni marittime, maxi recupero fiscale in Campania: oltre 3 milioni di euro incassati

Concessioni demaniali marittime, in Campania recuperate imposte per 3 milioniIn Campania, le attività di controllo della Guardia di Finanza di Napoli hanno portato al recupero di oltre tre milioni di euro di imposte relative alle concessioni demaniali marittime.

Leggi anche: Maxi frode fiscale: 42 indagati tra imprenditori e professionisti. Sequestrati oltre 14 milioni di euro

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Porti campani, maxi recupero fiscale: oltre 3 milioni di euro rientrano nelle casse regionali.

Non versano imposte per le concessioni demaniiali nel Porto: recuperati oltre 3 milioni di euroAll’esito di un’attività d’indagine della Procura Regionale per la Campania della Corte dei conti, condotta da militari della Guardia di Finanza di Napoli, sono stati recuperati oltre 3 milioni di eur ... napolitoday.it

Concessioni demaniali marittime, un incontro di ANCI SiciliaLe nuove disposizioni sul rilascio delle concessioni demaniali marittime: novità e incertezze sugli adempimenti di competenza dei comuni costieri, questo il titolo del seminario formativo svoltosi ... ansa.it

Fossacesia - 22 le richieste per 15 concessioni demaniali marittime a carattere stagionale e temporaneo - facebook.com facebook