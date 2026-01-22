con le terre rare australiane continua la sfida usa alla cina

Le terre rare australiane assumono un ruolo sempre più strategico nella competizione globale tra Stati Uniti e Cina. La loro estrazione e approvvigionamento rappresentano un elemento chiave per la sicurezza tecnologica e industriale, influenzando le dinamiche geopolitiche. In un contesto caratterizzato da tensioni crescenti, questi materiali sono al centro di un equilibrio delicato che coinvolge politiche energetiche e commerciali internazionali.

Lenta e inesorabile. Sono passate poche ore da quando Donald Trump ha deciso di allentare la pressione sulla Groenlandia, trasformando quello che fino a poco prima era uno scontro con l’Europa, nuovamente in confronto. Ora, se le prossime settimane sono ancora tutte da scrivere e nulla, persino una nuova guerra commerciale, è del tutto scongiurato, resta sul campo una certezza. Gli Stati Uniti hanno bisogno di terre rare e dei minerali che essere ospitano. I motivi sono tanti. Tanto per cominciare Washington non può più permettersi di restare legata a doppio filo alle forniture cinesi di minerali. 🔗 Leggi su Formiche.net

